On sait enfin ce qui nous attend dans la saison 16 de "Grey's Anatomy"

Krista Vernoff promet aussi "une histoire d'amour" entre un personnage de "Grey's Anatomy" et un autre de son spin-off "Station 19". On sait également que Owen et Teddy vont se donner une chance en tant que parents mais surtout en tant que couple, après des années à se courir après sans que le timing ne soit jamais le bon. De quoi tenir en haleine les fans de celle qui est désormais la plus longue série médicale de l'histoire de la télévision américaine.