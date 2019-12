On sait enfin qui incarnera Grégory Lemarchal dans le biopic de TF1

C'est officiel. Le comédien Mickaël Lumière tiendra le rôle de Grégory Lemarchal dans le futur biopic réalisé par Laurent Tuel. ("Jean-Philippe", "On l'appelait Ruby", "Speakerine"). " Je suis très honoré et très ému...", a réagi le jeune comédien âgé de 23 ans sur son compte Instagram en légende d'une photo où la ressemblance avec l'ancien vainqueur de la "Star Academy" est troublante.

Peu connu du grand public, le jeune homme d'origine niçoise a été remarqué au cinéma dans "Mon bébé", le film de Lisa Azuelos, et plus récemment dans "La vérité si je mens ! Les débuts", de Michel Munz et Gérard Bitton. A la télévision, il a participé aux séries "Skam" et "Plus belle la vie".