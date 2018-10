ONPC : Charles Consigny tacle le mouvement #MeToo durant son clash avec Ian Brossat

Charles Consigny ne passera pas ses prochaines vacances en Californie. Et certainement pas avec Ian Brossat. Samedi soir, sur le plateau d’"On n’est pas couché" sur France 2, le jeune polémiste libéral s’est longuement opposé à l’adjoint communiste au logement de la mairie de Paris sur à peu près sur tous les sujets. Venu défendre son livre "Airbnb, la ville ubérisée", l’élu a tout tenté pour convaincre son interlocuteur de la nécessité de réguler le marché immobilier dans la capitale, en vain.





Citant l’exemple de Londres et d’autres grandes métropoles européennes et américaines, Ian Brossat explique que "toutes les villes, y compris dans des pays qui étaient très libéraux (…) remettent en place des politiques de régulation de marché parce qu’elles ont constaté que si on laisse le marché faire, on a des classes moyennes qui bossent et qui sont obligées d’habiter à une heure, une heure et demi du centre-ville."





Un échange à suivre dans la vidéo suivante après 6 minutes 40...