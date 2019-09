"J'ai un dégoût de moi-même" : le mea culpa de Yann Moix sur le plateau de Laurent Ruquier

"Mon cher Laurent, je me détesterai si je parlais de mon livre. La première chose, je demande pardon pour les dessins abjects, choquants que j'ai commis à 20 ans. Le jeune homme que j'étais, je lui cracherais dessus aujourd'hui", dit d’emblée Yann Moix. "Je demande pardon à Bernard Henry-Lévy (caricaturé dans les pages de la revue - ndlr), et à tous ceux que j'ai blessés du plus profond de mon être. Pardon pour ces bandes dessinées (…) Je n'avais pas les épaules assez larges pour me suicider physiquement alors je me suis suicidé moralement. J'ai un dégoût de moi-même, ce raté, cet être méprisé et méprisable. Je me vomissais."





"Qu'est-ce qui peut pousser un gamin de 20 ans à publier des dessins de croix gammées avec des caricatures de BHL ?", va lui demander Franz-Olivier Giesbert, appelé à la rescousse pour remplacer Frédéric Beigbeder, qui devait initialement interroger l’écrivain. "Je m'en prenais aussi aux myopathes, aux Éthiopiens, à Godard", se justifiera Yann Moix, qui jugeara par ailleurs que "ces révélations sont téléguidées par l'extrême droite. Et tout le monde suit."