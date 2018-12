ONPC : le bon conseil de Robert Charlebois à Emmanuel Macron pour surmonter la crise des Gilets jaunes

Ses annonces, mardi dernier devant 23 millions de téléspectateurs, n’ont pas tout à fait convaincu les Gilets jaunes. Peut-être parce qu’Emmanuel Macron ne s’est pas adressé au bon expert pour sortir de la crise. Et s’il passait un coup de fil à Robert Charlebois ?





Invité samedi soir dans "On n’est pas couché", l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, le célèbre chanteur québécois, 74 ans, y allé de son petit conseil au président de la République française, en plein débat sur les mouvements sociaux qui agitent notre pays.





"Il y a une chose que Monsieur Macron pourrait faire, à partir du 1er janvier, et qui coûterait zéro, et qui éliminerait la difficulté des fins de mois. C’est de faire comme au Québec et de payer les gens tous les jeudis", a-t-il lancé sous le regard amusé de Christine Angot, et celui plus circonspect de Charles Consigny.