Oscars 2019 : qui sont les nommés ?

Meilleure actrice dans un second rôle

Amy Adams dans "Vice"

Marina de Tavira dans "Roma"

Regina King dans "Si Beale Street Pouvait Parler"

Emma Stone dans "La Favorite"

Rachel Weisz dans "La Favorite"





Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali dans "Green Book"

Adam Driver dans "BlackkKlansman"

Sam Elliott dans "A Star is Born"

Richard E. Grant dans "Can you ever forgive me"

Sam Rockwell dans "Vice"





Meilleure musique originale

"Black Panther"

"BlackkKlansman"

"Si Beale Street Pouvait Parler"

"Isle of Dogs"

"Mary Poppins"





Meilleure chanson originale

"All the Stars" dans "Black Panther"

"I’ll Fight" dans "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" dans "Le Retour de Mary Poppins"

"Shallow" dans "A Star Is Born"

"When a Cowboy Trades His Spurs For Wings" dans "The Ballad of Buster Scruggs"