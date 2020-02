Luke Perry oublié de l'hommage aux disparus des Oscars : les internautes (très) en colère

Célèbre pour son rôle de Dylan dans "Beverly Hills", le comédien décédé le 4 mars dernier à l'âge de 52 ans des suites d'un AVC, faisait pourtant partie du casting de "Once Upon a Time...In Hollywood", le film de Quentin Tarantino dans lequel il prêtait ses traits à l'acteur de western Wayne Maunder.

De quoi provoquer la colère des téléspectateurs qui se sont empressés de le faire savoir sur Twitter. "Je suis très déçue que les Oscars n'aient pas inclus Luke Perry dans l'hommage "In Memoriam". Il figurait DANS dans un long-métrage nommé dans la catégorie du meilleur film", réagit une internaute, tandis qu'un autre fait le parallèle avec Kobe Bryant. "C'est comme si Kobe était une star de cinéma ? Je viens de regarder 'Il était une fois à Hollywood' et Luke Perry était dedans. Il aurait dû aussi être dans le montage."

"Les gens pensent que l'académie a fait une erreur en oubliant Cameron Boyce, Luke Perry et tout un tas d'autres personnes du segment 'In Memoriam', alors qu'ils le font chaque année. Ils ne les ont pas oubliés, ils ont juste décidé que leur carrière avant leur mort n'était pas aussi significative, et c'est du grand n'importe quoi", souligne un autre observateur qui rappelle également que Cameron Boyce , disparu en juillet dernier à l’âge de 20 ans, n'avait pas été honoré non plus.