"Pas mal pour un Noir" : le CSA met en garde BeIN Sports après le commentaire raciste de Daniel Bravo

BeIN Sports avait invoqué un "lapsus malheureux". Le CSA ne l’a pas entendu de cette oreille. Le gendarme de l’audiovisuel adresse en ce début du mois d’août une mise en garde aux dirigeants de la chaîne dont le consultant Daniel Bravo avait lâché le 3 avril dernier, alors qu'il commentait un match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims, une saillie raciste.





"Il a de belles stats quand même. Sixième but et cinq passes décisives, c’est quand même pas mal pour un Noir... Euh pour un joueur qui n’a été titulaire que 17 fois", s'était-il exclamé en direct à l'antenne, alors qu'il saluait le but que venait d'inscrire l'attaquant cap-verdien de Strasbourg Nuno Da Costa. Des propos qualifiés de "discriminants" par le CSA, qui met donc en garde BeIN Sports "contre le renouvellement d’un tel manquement".