"Pascale Roberts, alias Wanda dans "Plus belle la vie", est décédée

DISPARITION – La comédienne Pascale Roberts, populaire pour son rôle récurrent dans "Plus Belle la vie", est décédée ce samedi 26 septembre à l'âge de 89 ans.

Les habitants du Mistral sont en deuil. La comédienne Pascale Roberts, qui incarnait le personnage de Wanda, la maman de Blanche Marci, dans "Plus belle la vie" est décédée le 26 octobre à l'âge de 89 ans, comme l'a indiqué dimanche à l'AFP son agent Babette Pouget. De son vrai nom Marie-Josée Walsain-Laurant, la comédenne est morte à Paris des suites "d'une longue maladie". Dans sa riche filmographie, on trouve notamment "Dupont Lajoie" d'Yves Boisset, "Trois hommes à abattre" de Jacques Deray, "Le Grand chemin" de Jean-Loup Hubert, ou encore "La fille de d'Artagnan" de Bertrand Tavernier.

Pascale Roberts a régulièrement collaboré avec Robert Guédiguian depuis le milieu des années 1990. Ensemble, ils ont tourné six films dont "Marius et Jeannette" pour lequel elle a été nommée au César du meilleur second rôle féminin. Tout au long d'une carrière fleuve entamée dans les années 1950, elle a aussi foulé les planches, et fut notamment mise en scène par Jean-Louis Barrault dans les années 1960 ou encore Jean-Luc Moreau dans les années 2000.