"Passengers" : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Chris Pratt

PORTRAIT – Ce dimanche 15 septembre, TF1 diffuse "Passengers", le film de science-fiction avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Devenu la coqueluche de Hollywood grâce à ses rôles dans "Les Gardiens de la galaxie" et "Jurassic World", connaissez-vous vraiment bien le comédien qui est devenu il y a peu le beau-fils d'Arnold Schwarzenegger ?

Avis aux amateurs de science-fiction. TF1 diffuse ce dimanche 15 septembre "Passengers", le long-métrage de Morten Tyldum ("Imitation Game"). L'histoire ? Alors que la Terre est désormais surpeuplée, 500 passagers ont décidé d'embarquer à bord du vaisseau spatial Starship Avalon pour rejoindre une nouvelle planète et y fonder une colonie spatiale. Le voyage étant supposé durer 120 ans, ils ont pris place dans des capsules d'hibernation. Mais l'un des passager, Jim Person, se réveille soudainement 90 ans trop tôt. Pour combler l'ennui et la solitude, il décide de réveiller Aurora Lane, une autre passagère dont il tombe vite amoureux. Il découvre alors que le vaisseau court un grave danger. Dans les rôles titres, on retrouve Jennifer Lawrence et Chris Pratt, le nouveau chouchou de Hollywood devenu, à l'instar de sa partenaire, une véritable star depuis qu'il a joué dans "Les Gardiens de la galaxie" et "Jurassic World". Mais connaissez-vous réellement le beau gosse qui a fêté le 21 juin dernier ses 40 ans ?

Il a été strip-teaseur

Il n'y a pas de sot métier. Avant de devenir comédien, Chris Pratt a enchaîné les petits boulots. Laveur de voiture, serveur, peintre de bâtiment et même strip-teaseur. "J'étais le 'Magic Mike' du pauvre ! Je me faisais 40 dollars à chaque fois. Je faisais des enterrements de vie de jeune fille dans ma ville natale, la grand-mère d'un ami m'a appelé une fois. Je n'étais pas bon, je ne faisais que danser lentement et maladroitement. Ce n'était pas sexy !", a confié le comédien dans l'émission d'Ellen De Generes.

Il a été révélé par la série "Parks and Recreation"

Chris Pratt débute sa carrière à la télévision. Héros de la série familiale "Everwood", on l'aperçoit dans "Newport Beach". Mais il se fait véritablement remarquer en 2009 grâce à "Parks and Recreation", la série de NBC qui raconte le quotidien du département des parcs et loisirs de la petite ville de Pawnee, une localité fictive. Invité dans la première saison, son personnage d'Andy Dwyer, un type un peu crétin mais sympathique, plait tellement au public qu'il devient un régulier. Une bonne nouvelle pour le comédien qui admettra cependant au cours d'une interview à la BBC qu'il était déprimé à cette époque à cause de problèmes de santé liés à son surpoids.

Il a fait le yo-yo avec son poids

Si aujourd'hui, Chris Pratt s'est forgé un physique de rêve, le comédien n'a pas toujours été au top de sa forme. Bien enrobé à l'époque de "Parks and Recreation", il a le déclic après s'être vu dans le film "Zero Dark Thirty", sorti en 2013. Il décide alors de maigrir. "Avant de perdre du poids, je pesais 150 kg, je n’oublie pas que j’étais fatigué, dépressif et impuissant", a confié Chris Pratt en 2015 au magazine Gala. "Maintenant que je passe davantage de temps à la gym et que je fais attention à ce que je mange, ma vie sexuelle avec ma femme est beaucoup plus intéressante (Rires)".

Il a un enfant avec Anna Faris

Sa femme à l'époque c'est Anna Faris, la comédienne qui s'est fait connaître grâce à la série de films parodique "Scary Movie". Le couple s'est rencontré en 2007 sur le tournage du long-métrage "Une soirée d'enfer" et s'est marié deux ans plus tard au cours d’une cérémonie intime à Bali, en Indonésie. Ils ont un fils, Jack, né prématurément deux mois avant terme le 25 août 2012 (Chris Pratt a confié que le nouveau-né pesait 1,3 kilos pour 30,4 cm à peine). Malgré leur passion commune pour les insectes morts, qu'ils collectionnent tous les deux, leur mariage n'a pas duré et le couple annonce sa séparation en août 2017, après huit ans de mariage.

C'est le beau-fils d'Arnold Schwarzenegger

Chris Pratt n'est pas resté longtemps célibataire. Durant l'été 2018, il est aperçu avec Katherine Schwarzenegger, alors âgée de 29 ans, fille aînée d’Arnold et de Maria Shriver. Très amoureux et très croyants, ils se marient en juin 2019 lors d’une cérémonie privée en Californie. "Hier nous avons vécu le plus beau jour de notre vie. Nous sommes devenus mari et femme devant Dieu, nos familles et ceux que nous aimons. C'était intime, émouvant et fort en émotions", a écrit Chris Pratt sur son compte Instagram. "Nous nous sentons bénis de commencer un nouveau chapitre de nos vies. Nous sommes reconnaissants à nos familles et nos amis qui étaient à nos côtés".

Rania Hoballah