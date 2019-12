Patrick Sébastien s'associe à TF1 pour faire renaître le "Plus grand cabaret du monde"

C'est une affaire qui roule entre Patrick Sébastien et TF1. Alors qu'il passera le 31 décembre en compagnie de Karine Ferri et de Christophe Beaugrand sur le plateau du "Grand Bêtisier du 31", l'ancien animateur de France Télévisions a révélé qu'il avait un projet de taille avec la première chaîne. Invité ce lundi au micro de "Votre grand journal du soir" sur Europe 1, Patrick Sébastien a confirmé le retour du "Plus grand cabaret du monde", mais pas sur le petit écran.

Il proposera un spectacle réunissant magiciens, acrobates et jongleurs, avec une tournée prévue dans toute la France fin 2020. Le coup d'envoi de ce "grand barnum" est fixé au 23 novembre 2020 avec 30 Zéniths prévus et une quarantaine d'artistes sur scène. Un projet très ambitieux. "On a un partenaire sur cette tournée, qui a été adorable de nous soutenir, c'est TF1", a expliqué Patrick Sébastien qui promet des numéros de qualité.