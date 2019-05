Paul, le champion des "12 coups de midi" atteint d'Asperger, repère encore une erreur dans une question

Paul, étudiant en histoire, n'en est pas à son coup d'essai. Lors de l'émission diffusée le 13 mai dernier, il avait déjà relevé une erreur sur une question portant sur les Rois de France, où deux images avaient été inversées. "Il y a une inversion. C'est Henri III qui est sous Henri II et Henri II qui est sous Henri III", avait pointé Paul, sous les yeux d'un Jean-Luc Reichmann ébahi. L'animateur s'était amusé de la situation : "Nom de Dieu… Mais qu’est-ce qu’il dit ? Il est en train de mettre toute la production au chômage!" "Paul, on dit toujours la vérité". "Je dis toujours la vérité! Et là je suis sûr et certain que c’est une erreur", lui avait assuré le jeune homme.





Qui arrêtera Paul ? La cagnotte du jeune Grenoblois dépasse désormais les 100.000 euros.