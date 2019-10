Paul, le maître déchu des "12 Coups de midi", est revenu récupérer son (gros) chèque

RÉCOMPENSE - Éliminé la veille, le candidat emblématique de l'émission de TF1 s'est vu remettre vendredi 11 octobre l'énorme chèque en carton de 691.552 euros (une somme qui englobe ses cadeaux gagnés) qu'il va empocher après 153 participations.

"Je suis content sur l’ensemble de mon parcours, du coup je ne serai que dans le public", a commenté le jeune homme de 20 ans, qui occupait le siège de maître de midi depuis le 29 avril. "Toutes les personnes qui ont été sur le plateau et m’ont entouré, c’est grâce à ça que je suis resté aussi longtemps", a-t-il ajouté.

Le champion a tout de même regretté l'erreur qui lui a coûté sa place dans "Les 12 Coups de midi" (il a répondu Charles de Gaulle au lieu d'Alain Poher à la question ""Qui a été élu deux fois président de la République sans jamais avoir été élu ?"). "Pour tout maître de midi, l'aventure s’arrête mais on s'en veut toujours un peu de se mélanger les pinceaux. J'ai fait une confusion, je ne suis pas passé à l’orange mais je suis passé au rouge direct", a-t-il lâché avant de recevoir ce qu'il était venu chercher. Jean-Luc Reichmann lui a délivré l'énorme chèque en carton qui lui revient après 153 participations.

D'un montant de 691.522 euros (dont plus de 200.000 euros remportés sous forme de cadeaux), il fait de Paul le deuxième plus grand vainqueur de l'histoire du jeu après Christian Quesada. Le jeune homme est même reparti avec une chanson composée spécialement pour lui par Zette, la voix-off de l'émission qui l'a accompagné pendant plus de cinq mois.

Sur Twitter, Jean-Luc Reichmann a rendu hommage au jeune homme atteint d'Asperger avec une petite vidéo des moments où il l'a "le plus bluffé".