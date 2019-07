VU DE TWITTER - "Pékin Express" : l'élimination de Benjamin et Patrice met (une nouvelle fois) les internautes en émoi

L'épisode 2 de la nouvelle saison de Pékin Express 2019, se situait à Coban, au Guatémala, et a une nouvelle fois offert du suspens aux téléspectateurs. Benjamin et Patrice ont été éliminés lors de l'épisode précédent mais on leur donne une deuxième chance et ils peuvent participer en tant qu'équipe cachée.





Malheureusement pour eux ce n'est pas suffisant et ils finissent éliminés, au grand damn de la twittosphère :