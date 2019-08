"Pékin Express" : M6 contrainte de suspendre le tournage et de rapatrier les candidats de son édition "all stars"

Pour cette nouvelle saison, M6 a eu l'idée de faire revenir des candidats emblématiques des précédentes éditions. Si la chaîne n'a pas confirmé l'identité des participants, de nombreuses rumeurs circulent déjà. On devrait notamment revoir les frères bûcherons Thomas et Mathieu, les sœurs Laëtitia et Aurélie, les sportifs Cécilia et Mathieu, les Corses Julie et Denis ou encore le couple bling-bling Maxime et Alizée.