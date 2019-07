Pénélope Bagieu récompensée d'un très prestigieux Eisner Award pour ses "Culottées"

Pénélope Bagieu a remporté ce prix dans la catégorie "édition internationale" pour ses deux tomes des "Culottées", en anglais "Brazen : Rebel ladies who rocked the world". Une oeuvre féministe retraçant, sous forme de portraits touchants et amusants, la vie de femmes souvent oubliées par l'Histoire mais qui ne s'en sont pas laissé compter.





Elle rentre ainsi au palmarès très convoité d'une récompense d'envergure mondiale, largement occupé jusqu'à présent par des hommes.