VIDÉO - Swann Arlaud : "Remporter un César, ça permet à un acteur d’avoir le choix"

Salué par la critique au Festival de Cannes en mai 2017, Petit Paysan va séduire le public à sa sortie à la fin de l’été, avec plus de 540.000 entrées. Et décrocher 7 nominations aux César 2018. L’équipe repartira avec trois statuettes : meilleur premier film, meilleur second rôle féminin pour Sara Giraudeau qui incarne Pascale, la sœur du héros. Et meilleur acteur pour Swann Arlaud, qui triomphe de pointures comme Daniel Auteuil, Jean-Pierre Bacri ou encore Guillaume Canet.