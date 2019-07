Philippe Ogouz, la voix de Capitaine Flam et de Bobby Ewing, est décédé

Sans que l'on connaisse forcément son nom ou son visage, sa voix a marqué des générations de téléspectateurs en France. Philippe Ogouz, l'un des comédiens de doublage les plus célèbres de l'Hexagone, est décédé à l’age de 79 ans. "Nous avons la grande tristesse d'apprendre le décès de Philippe Ogouz, président de l'Adami de 2005 à 2013 et membre actuel de son comité de surveillance", a indiqué la Société civile pour l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes dans un communiqué, comme le rapporte l’AFP.





"En tant que président de l'Adami, Philippe Ogouz a oeuvré à la modernisation de la société (...) et mené un combat constant pour une juste rémunération des artistes-interprètes dans l'univers numérique", souligne le principal gestionnaire des droits des artistes et musiciens interprètes.