PHOTOS - 20 ans après "Docteur Quinn", Jane Seymour retrouve Joe Lando et appelle à un retour de la série

Dès le lendemain, elle partageait un autre cliché en guise de remerciements pour "l'importante vague de réponses" déclenchée par son post précédent. "Vous avez tous d"excellentes idées et il n'y a aucun doute que vous êtes les meilleurs fans. Nous vous remercions du plus profond de notre cœur", assure-t-elle en utilisant le même hashtag, "#BringBackDrQuinn", "ramener Docteur Quinn". Et si une simple plaisanterie débouchait sur une reprise en bonne et due forme ? Etant donné la multiplication des reboots en ce moment à Hollywood, de "Buffy" à "Beverly Hills", on ne serait pas étonné de voir revenir le meilleur médecin du Midwest.