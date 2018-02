Plainte pour agression sexuelle contre Frédéric Haziza : la journaliste Astrid de Villaines quitte LCP

Candidate à sa propre succession à la tête de la chaîne parlementaire, Marie-Eve Malouines s'est défendue devant les députés en début de semaine dernière. "Je me représente quand même, parce que cette campagne qui me cible n'a rien à voir avec la réalité", a-t-elle assuré. Alors que son mandat s'achève en juin, deux autres candidats sont en lice, les journalistes Bertrand Delais et Thierry Guerrier. C'est le président de l'Assemblée nationale François de Rugy qui décidera en mars.