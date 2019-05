"Plan C" : la nouvelle émission de Combal

Depuis son arrivée sur TF1 en 2018, Camille Combal ne cesse de surprendre. Il présentera bientôt la nouvelle émission "Plan C" qui sera diffusée à partir du 14 juin, à 23h15. En plateau, l'animateur sera avec des champions dans leur domaine notamment des sportifs, des acteurs ou des chanteurs. Le but du jeu est de faire des choses inattendues et drôles. Pour s'attirer de bonnes audiences, Camille Combal mise sur des invités quatre étoiles dont Maître Gims. Autres sujets : "Demain nous appartient", un prime exclusif. Sur France 2, le débat boycotté par deux candidats. Et ce qu'il faut regarder à la télé ce soir.



Ce mercredi 22 mai 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle de l'émission "Plan C" de Camille Combal. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 22/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.