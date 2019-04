La rédaction numérique d'Europe 1 en grève contre un plan de restructuration

Une situation qui perdurait sans changement. Jusqu'au mois de janvier dernier où la rédaction numérique est convoquée par la direction de la station. A la recherche d'économies, cette dernière entend poursuivre les coupes budgétaires, un peu plus d'un an après la fermeture du Lab d'Europe 1, dénoncée à l'époque par les syndicats maison comme "un plan d'économies". Et annonce "une contraction" du nombre de ses effectifs.





Une annonce qui provoque inquiétude et fébrilité dans la rédaction numérique, qui cherche dès lors à en savoir plus. Des bribes de projet fuitent, sans confirmation, et plongent un peu plus les équipes dans un "état de stress et de fatigue de psychologique", comme le signale une lettre ouverte affichée fin mars dans les bureaux d'Europe 1, dans le 15e arrondissement de Paris. Sans réponse précise de sa hiérarchie, une partie des journalistes web, pigistes comme titulaires, décident de se mettre en grève, mardi 9 avril, dans l'espoir d'obtenir de la direction qu'elle informe les équipes du site "du nouveau projet, avec ses conséquences sur les effectifs".





"Un mouvement inédit", soulignent dans un communiqué les membres de la rédaction en grève, que leur hiérarchie a tenté de remplacer pour gommer les effets de ce mouvement. Une initiative à laquelle la direction d'Europe 1, sollicitée par LCI, n'a pas encore réagi.