"Plus Belle la vie" : la série accusée de promouvoir la GPA, son producteur réplique

Si la production de la série n'a pas encore répondu aux associations, elle devrait le faire rapidement : elle a indiqué n'avoir pris connaissance des courriers que lundi et qu'elle le ferait prochainement. Le producteur a donné un avant-goût de la teneur de la réponse auprès de l'AFP : "On ne fait jamais de propagande, on ne fait que poser des questions qui animent la société", dans une démarche "pédagogique" et documentée, a revendiqué Sébastien Charbit. "On va poser la question de la marchandisation du corps, à laquelle on est très sensibles", a-t-il expliqué. Avant de préciser, sans vouloir dévoiler le fin mot de l'intrigue : "L'histoire va se dérouler sur quatre semaines avec plusieurs points de vue, comme toujours dans PBLV".





Très attendu et maintes fois repoussé, le projet de loi sur la bioéthique et sa mesure phare sur l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes doit être examiné à la rentrée par les députés. De nombreux militants anti-PMA, qui préparent une forte mobilisation contre cette loi, considèrent comme l'ex-président de LR Laurent Wauquiez que cette réforme "mènera nécessairement" à la GPA. Ce qu'a toujours nié le gouvernement.