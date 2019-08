"Plus Belle la vie" : la série accusée de faire la promotion de la GPA par des associations féministes

Les habitants du Mistral ont toujours été à la pointe de l'actualité. Depuis son lancement en août 2004, "Plus belle la vie" s'est toujours attaché à évoquer les grands événements ainsi que les débats qui secouent la société, du mariage gay à la transidentité. Rien d'étonnant donc à ce que le feuilleton quotidien de France 3 se soit attaqué à l'épineux sujet de la gestation pour autrui.





"C'est un sujet d'actualité qui est compliqué mais pour raconter une histoire, on a le temps donc va prendre le temps de développer ça. Et ce n'est pas un guest qui viendra, c'est un de nos récurrents autour duquel on travail", avait expliqué en janvier à Télé Loisirs le producteur de la série Sébastien Charbit. C'est donc à Céline (Rebecca Hampton) qu'est revenue la lourde tâche d'évoquer cette pratique, on le rappelle, illégale en France.