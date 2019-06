Plus de 93% de Français sont équipés de téléviseur

Le nombre de foyers qui utilise un téléviseur est en baisse de 0,1% sur un an. Quoi qu'il en soit, cet équipement reste très présent car 93,4% de Français s'en servent encore, notamment pour regarder des contenus audiovisuels. D'autant plus que chaque ménage dispose en moyenne de 5,5 écrans dont des téléviseurs, des ordinateurs, des smartphones et des tablettes. Autre sujet : "Le temps est assassin", la mini-série de TF1.



