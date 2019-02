PODCAST - Bernard Lehut, le "Monsieur Livres" de RTL : "Mon travail, c'est partager mon envie de lire"

Et si, à l’heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? "Les Gens qui lisent sont plus heureux", c’est un podcast consacré à la passion de la lecture, sous toutes ses formes, sans préjugé. A chaque épisode, je pars à la rencontre d’une personnalité qui partage avec nous sa passion des livres. Et bien plus encore ! Dans ce numéro, mon invité est un confrère journaliste, Bernard Lehut, le "Monsieur Livres" de RTL.





"Je n’ai pas vu les années passer", savoure cette voix que les auditeurs de la station connaissent, bien puisque cet ancien journaliste politique y a fait toute sa carrière, depuis qu’il en a poussé la porte, au début des années 1980. Les livres, il en devient le fervent défenseur en 2001 lors de la création du service culture et du rendez-vous quotidien "Laissez-vous tenter". "Il fallait quelqu’un pour parler de littérature, et c’est tombé sur moi !", raconte avec une pointe de modestie celui qui reçoit les plus grands écrivains chaque dimanche dans "Les livres ont la parole".