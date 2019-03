PODCAST - William Lafleur et Marie Pellan : ces deux jeunes profs montent au front avec "Le Hussard Noir"

"Le Hussard Noir", c’est Thomas Debord, un jeune prof qui, lassé de ne pas être entendu, décide un matin de prendre en otage sa classe pour porter un message auprès des médias. Une fiction plus vraie que nature ? "On a nourri tous les deux beaucoup de frustration vis-à-vis d’un métier qui nous engage au quotidien", admet William. "On a tous les deux le sentiment de ne pas avoir les moyens nécessaires pour mener à bien nos élèves vers la réussite. On en discutait beaucoup tous les deux et on a décidé de mettre tout ça dans un livre."





"Ce roman, je l’ai conçu pour moi", avoue Marie Pellan. "Je me sentais débordée de choses à dire, je n’avais pas le sentiment de trouver la place de me faire entendre en tant que prof. On a la réputation de tout le temps se plaindre, de tout le temps être en grève, de tout le temps avoir quelque chose à redire. Et ça disqualifie une parole qui est pourtant basée sur une réalité de terrain."