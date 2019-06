PODCAST - Elsa Marpeau : la créatrice de "Capitaine Marleau" a le roman noir dans la peau

"Ma nécessité intérieure, c’est d’écrire des romans. Chacun d’entre eux est un espace de liberté où je laisse libre cours à mon imagination. Dans ce qu’elle a de plus noire comme dans "Les Corps Brisés", ou plus ludique avec ce nouveau roman très influencé par "Le Talentueux Monsieur Ripley" de Patricia Highsmith. Alex, mon personnage, tue un écrivain par accident et commence à mener une enquête à rebours. C’est ce qui m’intéressait par rapport aux codes du roman policier où d’ordinaire, on commence par un crime qu’on va ensuite essayer de résoudre. Et puis on est comme elle : on a envie qu’elle s’en sorte… et en même temps on se dit que c’est complètement pervers de chercher un autre coupable à un crime qu’on a commis soi-même !".