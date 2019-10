"Il ne s’agit pas d’une arnaque" : le PDG de Skyline Airways se défend dans TPMP

MISE AU POINT – Réagissant à la polémique qui entoure la compagnie aérienne Skyline Airways, qui avait offert des billets d’avions à son public, Cyril Hanouna a invité son jeune patron, Rayan Squaratti, à s’expliquer lundi soir dans TPMP. Convaincant ?

Quid des avions maquillés aux couleurs de Skyline Airways qu’on peut toujours voir sur le site et le compte Instagram de la compagnie ? "Comme un avion tout blanc est pas très joli, on a utilisé des avions d’une ancienne compagnie qui a fermé et collé notre logo dessus", s’est défendu Rayan Squaratti. Ces explications convaincront-elles les autorités aériennes ? "Tout est en règle, on attend la DGCCRF", a insisté le jeune patron.

Embarrassé par cette nouvelle polémique, Cyril Hanouna a lui tenu à rassurer ses téléspectateurs. "Ce qui est sûr, c’est que tous les gens qui ont gagné des voyages partiront", a promis l’animateur. "Ce qui me gêne vraiment, c’est si des gens ont acheté leur voyage et qu’ils se sont fait arnaquer." Ce qui reste donc encore à prouver...