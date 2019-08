Face aux accusations de racisme envers les Amérindiens, Dior retire sa nouvelle pub avec Johnny Depp

Quatre ans plus tard, son voyage se poursuit dans un nouveau spot. S’il est toujours aussi bien coiffé – et maquillé - Johnny porte désormais un chapeau et un poncho vintage. Entre kitsch et glamour, la frontière est parfois étroite. Mais c’est l’apparition d’une jeune femme vêtue d’une peau et d’un danseur portant une coiffe de plumes qui au cœur d’un véritable scandale sur les réseaux sociaux.





Si la version longue de la pub était disponible sur Youtube depuis quelques jours, dans l’indifférence, un extrait diffusé vendredi sur le compte Twitter de la maison Dior a mis le feu aux poudres. Avant d’être effacé devant la colère des internautes. La version intégrale, elle, circule toujours...