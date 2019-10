Pour Bernard de la Villardière, la PMA est "un crime anthropologique"

PMA – Invité du "Buzz TV", l'émission web du "Figaro", Bernard de la Villardière a donné son opinion sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et le journaliste de M6 a un avis pour le moins tranché.

Ses propos ne devraient pas manquer de faire polémique. Invité ce jeudi sur le plateau de "Buzz TV", l'émission web du Figaro, pour promouvoir le prochain numéro d’"Enquête Exclusive" consacré à l’homophobie, Bernard de la Villardière a donné son avis sur la PMA. Interrogé par un internaute sur l’extension de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes, mesure adoptée par l'Assemblée nationale le 27 septembre dernier, le journaliste de M6 n'a pas mâché ses mots.

“Je suis contre parce que je pense que c’est un crime anthropologique. D’ores et déjà, dire qu’un enfant n’aura pas de père, je trouve ça assez terrible”, a lancé Bernard de la Villardière. "Je trouve que ça va contre l’état naturel des choses. On parle beaucoup d’écologie, des OGM, des pesticides, et on joue aux apprentis sorciers. Je ne dis pas qu’un enfant qui sera élevé par deux mamans sera handicapé dans la vie, loin de là, sans doute pas (...) en tant que père, je pense qu’il faudrait créer une association de défense des pères".