VIDÉO - "Pour l'instant, le manque n'existe pas" : Frédéric Lopez raconte sa nouvelle vie zen, loin de la télévision

CHANGEMENT DE CAP - Absent des écrans depuis son départ de "Rendez-vous en terre inconnue" il y a presque un an, l'ancien animateur de France 2 a détaillé dans Quotidien" son nouveau rôle d'ambassadeur des bienfaits de la méditation.

Il a fait une apparition sur France 2 cette semaine dans une émission consacrée à l'écologie. Mais Frédéric Lopez l'assure, il ne regrette pas sa mise en retrait des médias. "Le manque, on m’en a beaucoup parlé pendant toute ma carrière. Pour l’instant il n’existe pas", a-t-il assuré dans "Quotidien" jeudi 17 octobre.

"La vie est totalement différente", dit-il de son nouveau quotidien. "Quand on est à la télé, on est moins avachi. On se concentre pour ne pas dire de bêtises. J’aime bien la vie sans la télé en ce moment mais j’aime bien le public aussi, donc je suis content d’être là pour leur parler", a-t-il poursuivi.