Pour Michel Houellebeq, le monde après le coronavirus sera "le même, en un peu pire"

"Je ne crois pas une demi-seconde aux déclarations du genre 'rien ne sera plus jamais comme avant'. Au contraire, tout restera exactement pareil. Le déroulement de cette épidémie est même remarquablement normal. L’Occident n’est pas pour l’éternité, de droit divin, la zone la plus riche et la plus développée du monde ; c’est fini, tout ça, depuis quelque temps déjà, ça n’a rien d’un scoop", affirme l'auteur de "La carte et le territoire" dans cette lettre lue au cours de l'émission "Lettres d'intérieur" d'Augustin Trapenard.