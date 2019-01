"Pour relancer la natalité, on a invité Miss France" : la sortie sexiste de Laurent Ruquier dans "ONPC" n'est pas passée du tout

Line Renaud, présidente du jury cette année, l'a encore rappelé. "Le 'sois belle et tais-toi, c'est terminé'" chez les Miss France. Mais le message n'est visiblement pas arrivé jusqu'au plateau d'"On n'est pas couché" où Vaimalama Chaves n'a pas échappé à quelques remarques sexistes. Laurent Ruquier a commencé fort en essayant de jouer les entremetteurs entre Miss France 2019 et le chanteur Foé. "On va peut-être créer un couple, qui sait ? Vous avez le droit de trouver un fiancé ce soir", lance-t-il à la jeune femme.





"Mon coeur est déjà pris", souligne le chanteur avant que Laurent Ruquier ne lui lance : "oui enfin, vous n'allez pas cracher sur une Miss France quand même !" Rires dans la salle. Quelques minutes plus tard, il récidive alors qu'il évoque le fait que les Français font de moins en moins d'enfants. "On n'a plus le temps de faire des enfants en France", glisse-t-il, évoquant un planning phagocyté par YouPorn et Netflix.