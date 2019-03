Pourquoi il est inopportun de parler de "fake news" (et quels termes utiliser à la place)

Première raison pour se passer désormais de l'expression "fake news" : les réalités très différentes qu'elle recouvre. Les fausses informations, sur les réseaux sociaux et dans le paysage médiatique, prennent en effet des visages divers. D'ailleurs, il est souvent difficile, pour les cellules de fact-checking dans les rédactions, de poser un tampon "vrai" ou "faux" sur ces informations, car la réalité est souvent plus nuancée que cela. Toujours est-il qu'il existe des formes plus ou moins graves et dangereuses des fausses informations, qu'il convient de savoir différencier pour mieux les combattre. La principale différence, en fait, se situe au niveau de l'intention de celui ou de celle qui partage la fausse information. L'organisme "First Draft", dont LCI a été partenaire dans le cadre du projet "Crosscheck", établit une échelle :





La mésinformation : il s'agit d'une information erronée, incorrecte, décontextualisée, qui circule, possiblement en masse. Mais derrière ne se cache pas une volonté de nuire. Elles peuvent prendre la forme de canulars. Par exemple : on peut se tromper et, en toute bonne foi, partager un article du Gorafi, parce qu'on ignore qu'il s'agit d'un site parodique. Il arrive aussi que les journalistes eux-mêmes se trompent. Mais ces erreurs, qui peuvent être regrettables, ne servent pas d'intérêts ni de propagande organisée.





La désinformation : il s'agit là aussi d'un contenu faux, manipulé, fabriqué, qu'on propage et partage avec une volonté de nuire ou de servir une idéologie, une position politique. Par exemple : pendant la campagne présidentielle de 2017, des documents impliquant que la candidat Macron avait ouvert un compte offshore ont été fabriqués de toutes pièces puis diffusés sur des sites complotistes, avant d'atterrir sur des réseaux grand public.





Cette frange-là des fausses informations est dangereuse, car elle est relayée dans ce qu'on appelle des "bulles de filtre" : très concrètement, sur les réseaux sociaux, vous évoluez dans des cercles d'internautes qui pensent plus ou moins comme vous. Ce sont vos propres "bulles de filtre". Si une information passe dans votre timeline Twitter ou sur votre page Facebook, vous avez des chances d'être d'accord avec cette information, et donc de la croire et de la partager sans vous poser davantage de questions. C'est ce qui donne une grande viralité aux fausses informations diffusées dans des buts idéologiques. Une fois qu'elles sortent des bulles de filtre et s'imposent au grand public, le mal est fait.