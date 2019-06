Pourquoi il était temps que Christine Angot quitte "On n'est pas couché"

"Le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, de les tuer, et ça introduit une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis ou ailleurs, et où c'était exactement le contraire", explique Christine Angot.





"C'est-à-dire l'idée c'était qu'ils soient en pleine forme, en bonne santé pour pouvoir les vendre et pour qu'ils soient commercialisables. Donc non, ce n'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes."





Ces propos vont déclencher un tollé sur les réseaux sociaux. Et générer plus de 900 signalements auprès du CSA dans les jours qui suivent. Après avoir présenté ses excuses dans un communiqué de presse mardi dernier, Christine Angot les a réitérées ce jeudi en plateau, face caméra, dans un silence glacial, durant l’enregistrement de l’émission diffusée ce samedi soir...