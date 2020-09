Disparition de Grégory Lemarchal : un clip et deux albums pour lui rendre hommage

Il aura durablement marqué les esprits. Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal nous quittait à l'âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose. Alors que le 7 septembre TF1 diffusera Pourquoi je vis, un biopic consacré au vainqueur de la 4e saison de la "Star Academy", ses anciens camarades ont décidé de lui rendre un bel hommage.

Vendredi 28 août, ils ont mis en ligne le clip de Restons amis, le premier extrait de l'album auquel ont participé Lucie, Mathieu, Karima, Sofiane, Hoda, Francesca, John, Gauthier, Enrique, Tina, Sandy, Morgan et Radia. "On continue donc à écrire l’histoire, à porter le combat qui était le sien et celui de milliers de malades", explique le collectif baptisé Restons amis sur Instagram. "Le 2 octobre, notre album Restons Amis sera disponible partout en France, Belgique et Suisse. Si nous sommes heureux et impatients de vous retrouver, il est important pour nous de le faire pour Grégory. Les bénéfices de ce projet seront intégralement reversés à l'association Grégory Lemarchal".