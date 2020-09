"Le voir à l'image, c'est très troublant" : la famille de Grégory Lemarchal réagit à la fiction de TF1

C'est une fiction très touchante. Alors que TF1 diffuse ce lundi soir Pourquoi je vis, Pierre et Leslie Lemarchal, le père et la sœur de Grégory Lemarchal, ont donné leur avis sur le biopic consacré au chanteur décédé le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose à l'âge de 23 ans à peine. Invités du "Brunch de l'info" sur LCI, ils se sont confiés sur leur ressenti face à la fiction. "Oui évidemment, ça a été compliqué. Ça l'est toujours, c'est quelque chose de fort", a expliqué Pierre Lemarchal qui a tenu à s'impliquer dans le projet. "C'est aussi une volonté de notre part d'avoir accepté cette production, pour encore passer des messages sur le combat contre la mucoviscidose. On a aidé la production sur des détails ou des moments particuliers où il ne fallait pas faire d'erreur", a-t-il précisé.

Très discrète dans les médias, Leslie Lemarchal, la petite sœur de Grégory, est revenue sur les similarités entre son frère et Michaël Lumière, le comédien qui l'incarne à l'écran. "C'est sûr que la ressemblance est frappante, et ça demande un exercice un petit peu compliqué, quand on fait face à Mickael sur le tournage, de se dire 'C'est Mickael, c'est pas Grégory' et de ne pas laisser son cœur parler. Il faut se recentrer. Le voir à l'image, c'est très troublant", a admis la jeune femme. "Le fait que ce soit Mickael qui joue Grégory, ça nous a extrêmement apaisé. Passée la ressemblance, humainement, c'est quelqu'un de formidable. Dès la première rencontre, il nous a vraiment séduits", a-t-elle admis.