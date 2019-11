Pourquoi les films de Noël sont-ils si populaires ?

Ils reviennent. Aussi sirupeux que Grippe-Sou est effrayant, aussi attendus par le public que la période des fêtes de fin d'années par Mariah Carey. Les films de Noël ont déjà commencé à envahir nos écrans. Et ce n'est qu'un début. L'interprète de "All I Want For Christmas Is You" a, dès le lendemain de la fête d'Halloween, enfilé son plus beau pyjama rouge sur les réseaux sociaux. La diva n'a d'ailleurs pas résisté à tourner dans son propre film de Noël, qui sera à nouveau rediffusé cet hiver à la télévision.

Même Paul Feig, réalisateur de l'irrévérencieux "Mes Meilleures Amies", a cédé à l'appel de la romance sous la neige avec "Last Christmas" (en salles le 27 novembre). "Tout ça a surtout été déterminé par le fait qu'Emma Thompson avait écrit le scénario. Il est tombé sur mes genoux sans crier gare", nous raconte-t-il à propos de sa comédie romantique qui se déroule fin décembre à Londres et met en scène une jeune femme un peu perdue qui va trouver l'amour. Et surtout retrouver foi en elle-même.