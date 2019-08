Pourquoi on adore "RuPaul's Drag Race", le concours de drag queens diffusé sur Netflix

Aux manettes ? RuPaul, première drag queen à avoir signé un contrat majeur avec la marque de maquillage MAC Cosmetics en 1994. Midas des temps modernes et roi des punchlines, il est aujourd'hui à la tête d'un empire médiatique qui a toujours pour objectif de mettre en avant la culture drag et la défense des droits LGBT. À la tête de son podcast "What's the tee", il sera bientôt la star de sa propre série Netflix "AJ and the Queen" et a inauguré son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood l'an dernier. Il y a cinq ans, il s'est inspiré du Comic Con pour créer son propre évènement. La DragCon, organisée à Los Angeles et désormais à New York, a rassemblé plus de 40.000 personnes en 2017 et généré plus de 9 millions de dollars de ventes de produits dérivés, selon la BBC.