Près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1 : France-Corée du Sud explose tous les records d'audience

Les mauvaises langues prédisaient un accident industriel ? L’équipe de France de football féminine leur a apporté un fabuleux démenti en réunissant 9,83 millions de téléspectateurs, vendredi soir sur TF1, soit 44% des téléspectateurs, toutes chaines confondues. Le match de l’ouverture de la Coupe du monde féminine, qui opposait les joueuses de Corinne Diacre à la Corée du Sud (4-0) a même réalisé un pic à 10,9 millions de téléspectateurs.





Il s’agit bien évidemment d’une audience historique pour un match de football féminin puisque le précédent record était détenu par la finale de la Ligue des Champions 2016 entre Lyon et Wolfsburg avec 4,3 millions téléspectateurs devant France 4 ! Ce soir-là, les Françaises l'avaient emporté aux tirs aux but après avoir fait match nul (1-1). Dans leurs rangs, on retrouvait déjà la capitaine des Bleues, Amandine Henry.