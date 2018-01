Présidence de Radio France : Mathieu Gallet débarqué par le CSA

Réunis en assemblée plénière ce mercredi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel devait tenter de répondre à cette question : Mathieu Gallet peut-il continuer à diriger Radio France, premier groupe français de radio, après sa condamnation le 15 janvier dernier, à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende pour avoir favorisé deux sociétés de conseil lorsqu'il présidait l'Institut national de l'audiovisuel (2010-2014) ? Les sept Sages ont tranché et la réponse est donc "non". Mathieu Gallet a fait appel de sa condamnation et refusé de démissionner.





Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, avait jugé son maintien à la présidence de Radio France "inacceptable", au nom d'un devoir d'exemplarité des dirigeants d'entreprises publiques. Et la décision du devenir de Mathieu Gallet à la tête de l'entreprise revenait donc au CSA qui, a le pouvoir de nommer ou révoquer, les patrons de l'audiovisuel public. En effet, c'est le CSA lui-même qui avait nommé Mathieu Gallet à la tête de Radio France en 2014, à la surprise générale, faisant du dirigeant de l'INA (qui vient d'avoir 41 ans) le plus jeune patron de la radio publique.