Prix juridique Internet et Média 2017 : le droit à l'oubli récompensé

Dans un monde de plus en plus numérique, le concept se trouve régulièrement au cœur de l'actualité. Jeudi soir, les travaux d'Alix Jouslin de Noray (Université Paris 2) sur le droit à l'oubli et la question de sa portée territoriale ont été récompensés dans le cadre du quatrième Prix juridique Internet et Média.





Droit d'auteur et "bootleg" également primés





Ce prix, organisé conjointement par TF1, Lagardère Active, Microsoft et Orange, vise à récompenser des étudiants de Master 2 pour l’excellence de leurs mémoires dans le domaine du droit des médias et d’internet. En 2017, une quinzaine d'établissements ont présenté des candidats, départagés par un jury de professionnels.





A noter par ailleurs que deux mentions spéciales ont été décernées à Manon Tual de l’Université de Strasbourg, pour son mémoire sur "l’outil d’empreinte numérique Content ID de You Tube face au droit d’auteur", ainsi qu'à Quentin Amat, de l’Université de Paris Est-Créteil, pour son mémoire sur "Le Bootleg (œuvre piratée) et le droit".