Prix juridique Internet et Média : le palmarès de l’édition 2018

Cette année, la cinquième édition du Prix juridique Internet et Média, dont TF1 est partenaire aux côtés de Walt Disney France, Microsoft et Orange, est venue récompenser deux travaux arrivées ex aequo en tête des suffrages.





Ont ainsi été récompensées Azéline Boucher (Université Paris V- Renée Descartes) pour son mémoire sur "La photographie du territoire entre données personnelles et données publiques" et Léa Chevalier (Université Paris X Nanterre), primée pour ses travaux relatifs à "La création artistique générée par traitement algorithmique, une oeuvre comme les autres ?"





Par ailleurs, le jury de ce prix récompensant les meilleurs travaux universitaires touchant aux nouveaux questionnements juridiques induits par le numérique, a décerné une mention spéciale à deux autres mémoires : Charlotte Muro (Université de Poitiers) pour "Les moyens juridiques de protection des agents conversationnels des utilisateurs", ainsi que Vincent Le Nen (Université de Montpellier), auteur d’un mémoire sur "Le contrat de préférence en édition musicale".