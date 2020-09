Candidat de "Koh-Lanta : les 4 Terres", Bertrand-Kamal est mort à l’âge de 30 ans

TF1 et la société de production ALP ont fait part "de leur profonde tristesse" et souligné le "courage exemplaire" dont il a fait preuve "depuis de longs mois" face à la maladie. "Nos pensées vont en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère", écrivent-ils dans un communiqué publié ce jeudi 10 septembre. "Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots 'ne lâchait rien face à la difficulté de l'aventure', Bertrand-Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair-play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s'est jamais départi", poursuit le texte.