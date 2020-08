"Pourquoi je vis", les premières images du téléfilm sur Grégory Lemarchal dévoilées

C'était il y a 16 ans. Le 3 septembre 2004, un jeune homme de 20 ans s'avance sur le plateau de la Star Academy 4 devant des des millions de Français. Son nom : Grégory Lemarchal, et la chanson qu'il a décidé d'interpréter ce soir-là est "Sos d'un terrien en détresse", titre de Daniel Balavoine. Le candidat a la capacité d'atteindre de très hauts aigus et de couvrir quatre octaves. Dès les premières notes et les premières paroles de"Pourquoi je vis, pourquoi je meurs", il séduit alors les spectateurs qui feront de lui le gagnant de cette saison de la Star Academy, 16 semaines plus tard avec 80% des suffrages.

Surnommé "le chanteur à la voix d'ange", il avait notamment ému les Français en révélant sa maladie, la mucoviscidose, une maladie rare et génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif, mais qui ne l'empêchera pas de réaliser son rêve : devenir chanteur.

Après la sortie d'un premier album et une tournée en France, en Belgique et en Suisse, la maladie aura finalement raison de lui. Grégory Lemarchal s'éteint le 30 avril 2007 à Suresnes. Il avait 23 ans.