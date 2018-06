Alessandra Sublet, Julien Courbet, Camille Combal… Le grand mercato des médias est lancé

Camille Combal quitte C8 pour présenter "Danse avec les stars" à la place de Sandrine Quétier. L’ex-camarade de jeu de Cyril Hanouna à "TPMP" prend du galon puisqu’il développera et animera d’autres émissions sur TF1 et sera aussi sur la TNT.

La chaîne enregistre par ailleurs l’arrivée de François Lenglet, le Monsieur Eco de France 2. Il officiera dans les JT de 13h et 20h mais aussi sur LCI.





Dans une interview accordée à Puremédias, le directeur des contenus du groupe TF1 Ara Aprikian annonce que Alessandra Sublet présentera à la rentrée "C’est Canteloup" aux côtés de l’humoriste. Elle remplace Nikos Aliagas, la chaîne souhaitant lui "dégager du temps pour d'autres activités, y compris pour TF1". En dépit des rumeurs, l’animateur reste bien sur la chaîne et sera toujours aux commandes de "The Voice" et "50Mn Inside" et de rendez-vous comme les NRJ Music Awards et "La Chanson de l’année".