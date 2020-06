"Amour, gloire et beauté" lance la reprise des tournages de séries à Hollywood

Une information annoncée par plusieurs médias américains et confirmée par l'un de ses comédiens sur ses réseaux sociaux. Don Diamont, vu aussi dans "Les Feux de l'amour", a posé tout sourire devant une pancarte lui souhaitant la bienvenue pour une journée de pré-production pas comme les autres. Enfin, on l'imagine tout sourire. Pas évident à voir derrière son masque gris. "C'est parti ! Toutes les mesures possibles de protection sont mises en place", assure-t-il sur son compte Instagram.

Les studios sont fermés depuis trois mois. Une éternité dans le monde des soaps opera qui accompagnent tous les jours les téléspectateurs depuis des décennies. Au chômage technique à cause de la pandémie de coronavirus, les héros de "Amour, gloire et beauté" renfileront leur bleu de travail ce mercredi 17 juin pour une reprise de tournage très attendue. Car il s'agit de la première pour une série sur le sol américain dans le contexte actuel.

"La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont d'une importance primordiale pour nous. Nous suivrons tous les protocoles établis par l'Etat de Californie, la ville de Los Angeles et les différents syndicats", indique un porte-parole de la série au site TV Line. Deadline rapporte que les comédiens ont été testés au coronavirus en amont et le seront régulièrement. Les journées de travail, intenses sur un soap comme nous l'avaient expliqué trois stars des "Feux de l'amour" l'an dernier, seront réduites. Idem pour le nombre de personnes sur le plateau, ce qui a contraint à des changements de scénario.