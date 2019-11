VIDÉO - Anggun, dans "Mask Singer" sur TF1 : " J'ai été bluffée plus d'une fois"

"Moi en tant que chanteuse je me repère toujours par rapport au timbre de la voix, parce que c'est un peu comme notre empreinte digitale", amdet Anggun. "Mais là la difficulté c'est qu'il n'y a pas que des chanteurs. On est face à des célébrités dont je ne connais pas la voix chantée". Après chaque performance, les enquêteurs peuvent poser des questions au chanteur (ou à la chanteuse) masqué(e) pour tenter de deviner son identité. Ce dernier y répondra mais avec une voix trafiquée. Ce n'est qu'une fois éliminé que le candidat pourra retirer son masque.

"J'ai été bluffée plus d'une fois", admet Anggun. "Il y a des personnalités dont on ne soupçonne pas qu'ils aiment chanter et qu'ils ont cette voix-là. Et puis il y a aussi des chanteurs que j'ai découverts autrement", poursuit-elle, confiant que le tournage a été digne d'un film d'espionnage. "Il y avait des gardes du corps tous les trois ou cinq mètres, il y avait des endroits dans le studio où on n'avait absolument pas accès. On n'avait pas le droit à nos téléphones portables. La clé, c'est le côté secret et mystérieux de cette émission."