Avec le déluré "Holidate", Netflix ouvre le bal des films de Noël

XMAS IS COMING - Emma Roberts est la première à chercher l'amour dans l'avalanche des traditionnelles romances sentant bon le sapin et le chocolat chaud qui inondera nos écrans ces prochaines semaines. Une bouffée d'air frais nécessaire en cette fin d'année 2020 si compliquée.

Halloween n'est pas encore passé que, déjà, Noël frappe à nos portes. Tout du moins à celle de Netflix, qui démarre la distribution de cadeaux dès mercredi 28 octobre avec Holidate, premier de ses films estampillés "guirlandes et boules de neige". Sloane (pétillante Emma Roberts) approche la trentaine et peine à se remettre de sa dernière rupture. Alors, pour mettre fin aux jérémiades de sa famille qui lui reproche son célibat, elle trouve un accord avec Jackson (Luke Bracey) qui, comme elle, en a assez de passer les grandes fêtes seules. Tous deux conviennent d'être le rencard de fête de l'autre pour chaque grande occasion, de la Saint-Patrick à Pâques en passant évidemment par Noël.

L'affiche du film Netflix "Holidate", avec Emma Roberts et Luke Bracey. − Netflix

L'ensemble est complètement déluré, parfois vulgaire et les fêtes de fin d'années ne sont qu'une fête parmi d'autres. Mais Holidate est un savoureux point de départ au marathon télévisuel qui revient à cette époque, chaque année. Un scénario ultra prévisible qui prend pour cadre un décor le plus souvent enneigé, dans lequel les histoires d'amour finissent toujours sur un happy end digne des contes de fées les plus cul-culs. Simple mais efficace, la recette est la même pour tous les films de Noël qui s'apprêtent à envahir nos écrans reconfinés. Une dose de bonne humeur sans prise de tête qui séduit de plus en plus le public. Et attire les programmateurs.

Un téléfilm de Noël inédit par jour sur TF1 et M6 dès le 2 novembre

Cette année, Netflix a concocté une dizaine de programmes inédits spécial Noël, dont deux films qui s'annoncent sirupeux à souhait. La princesse de Chicago 2 : dans la peau d'une reine avec Vanessa Hudgens débarque le 19 novembre, suivi d'Un Noël tombé du ciel avec Kat Graham le 5 décembre. La plateforme prolonge le plaisir sur huit épisodes avec l'adaptation des romans pour jeunes adultes à succès Dash & Lily. La série, produite par le chanteur Nick Jonas, suit la naissance de l'histoire d'amour de deux adolescents par voie épistolaire. Un petit côté Vous avez un message avec Meg Ryan et Tom Hanks pas déplaisant qui se dévoile dans une première bande-annonce avant son arrivée le 10 novembre.

A la télévision, c'est le 2 novembre que le père Noël débutera sa tournée, les bras chargés de nouvelles histoires. TF1 et M6 ont lancé le compte à rebours dès la mi-octobre avec des extraits vidéos promettant "un peu d'amour, un peu d'humour et beaucoup d'émotions". Si M6 proposera un téléfilm inédit par jour dès 14h, TF1 en diffusera deux dès le début d'après-midi - un inédit suivi d'une rediffusion. Les fictions de la première chaîne sont essentiellement issus du catalogue de Hallmark Channel, "la référence en matière de romance et de romance de Noël" nous assurait l'an dernier Alexia Lucet, responsable éditoriale des acquisitions de téléfilms pour la chaîne.

"Les films de Noël sont porteurs d'espoir et réconfortants", nous expliquait la comédienne Emilia Clarke l'an dernier en marge de la promotion de son film Last Christmas. Et si c'était tout ce dont nous avions besoin après une année 2020 des plus anxiogènes ?

Delphine DE FREITAS